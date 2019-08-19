Александр Пономарев обвинив в плагиате американского певца

Александр Пономарев жаловался на плагиат песни. Фото: @ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины Александр Пономарев обвинил американского певца Артура Черезо в краже.

О плагиате украинский исполнитель сообщил в соцсетях.

По словам Пономарева, Черезо украл хит "Варто чи ні", который был написан в 2004 году.

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"Уже второй раз американец с компаниями хочет украсть мою песню. Конечно буду загонять этих воришек за синие облака, но сам прецедент меня шокировал. О комментариях на YouTube вообще молчу", - написал в Instagram Пономарев.

Пономарев также попросил своих поклонников помочь ему и оставлять комментарии под композицией Артура Черезо.

"Кто знает английский, просьба оставлять комментарии вору, если есть время, можно еще пожаловаться в Youtube", - добавил артист.

Американская певица Леди Гага оказалась в эпицентре скандала. Знаменитость обвинили в том, что мелодия к оскароносному треку Shallow из фильма "Звезда родилась" была украдена в другой песни.