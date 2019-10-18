Александр Кривошапко удивил поклонников новым стилем

Кривошапко выпустил новую песню. Фото: пресс-служба

Певец Александр Кривошапко презентовал трек "Манит". Композиция про любовь исполнена в новом для исполнителя стиле. До этого Кривошапко работал в жанре кроссовера.

"Я, как человек не лишенный духа авантюризма, решил попробовать себя в несвойственном для меня ранее стиле исполнения и взял в работу очень современный материал. Первой композицией стала песня "Манит". Ее название оказалось символичным, так как меня реально манит новое и не испробованное мною в различных музыкальных направлениях. Я еще достаточно молод и нахожусь в постоянном поиске", - рассказывает Александр.

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Автором слов и музыки стала Ольга Бажана, которая работает с многими артистами СНГ. Саунд-продюсером выступил Михаил Кошевой, известный своими работами с Ани Лорак, LOBODA, ALEKSEEV, Alyosha.

Также Александр Кривошапко анонсирует выход нового альбома в начале следующего года.

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