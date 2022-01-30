Актриса сериала "Викинг" поддержала Украину на фоне Родины-Матери

У Винник есть украинское происхождение. Фото: @katherynwinnick / Instagram

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник поддержала Украину фотографией на фоне монумента в Киеве "Батькивщина-Мать".

Звезда сериала "Викинги", сыгравшая Лагерду, поддержала Украину публикацией в Instagram из-за агрессии России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша призвала ЕС и НАТО поддержать Украину "перед лицом войны"

"Я за Родину - Украину", - подписала Винник фотографию.

В комментариях женщину поддержали не только украинские поклонники, но и звездные коллеги и фанаты по всему миру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katheryn Winnick (@katherynwinnick)

Бабушки и дедушки Винник из западной Украины, в частности, из Львовщины и Тернопольщины. Родители Кэтрин родились в Германии, а затем переехали в Канаду. В детстве Винник общалась на украинском языке и была скаутом организации "Пласт".