Актриса сериала "Менталист" умерла у себя дома

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В США на 45-м году жизни скончалась актриса Лиза Шеридан. Как сообщает издание Deadline, женщина умерла 25 февраля в Новом Орлеане. Причина ее смерти пока неизвестна.

Шеридан нашли в собственном доме. Первым о трагедии сообщил ее менеджер Митч Клемм.

"Разумеется, мы все потрясены этой сокрушительной потерей. Мы ее любили. Наши сердца разбиты", - сказал менеджер.

По его словам, родственники звезды утверждают, что это не было самоубийство.

Лиза Шеридан родилась 5 декабря 1974. С начала 1990-х снялась более чем в 40 фильмах и сериалах.

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Актриса запомнилась поклонникам по работе в сериалах "Менталист", "Нашествие", "Остановись и горы", "C.S.I.: Место преступления" и многих других.

Актер Люк Перри, сыгравший Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210), госпитализирован с инсультом в одну из больниц Лос-Анджелеса, США. Сейчас актер находится в коме.