Звезда Беверли-Хиллз находится в коме

Звезда "Беверли Хиллз 90210" госпитализирован с тяжелым инсультом. Фото: KINOafisha.ua

Актер Люк Перри, сыгравший Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210), госпитализирован с инсультом в одну из больниц Лос-Анджелеса, США. Сейчас актер находится в коме.

Утром в среду, 27 февраля, в службу спасения поступил звонок из дома Перри, после чего медики срочно госпитализировали актера в ближайшую больницу в Лос-Анджелесе, сообщает британское издание Daily Mail.

По странному стечению обстоятельств, инсульт у Перри произошел именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210" и выпустила первый тизер.

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Люк Перри в последнее время работал в Лос-Анджелесе - снимался в новых эпизодах "Ривердейла" (он играет роль отца Арчи, Фреда Эндрюса, с пилотного эпизода, вышедшего в 2017). Конечно же, коллеги по "Ривердейлу" и "Беверли Хиллз 90210" пожелали Перри скорейшего выздоровления.