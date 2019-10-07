Актеры сериала "Друзья" снова вместе спустя 25 лет

Американские актеры сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Мэтт Леблан собрались вместе и порадовали поклонников совместным селфи.
Кортни поделилась снимком в Instagram.
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"Редкий вечер. Мне очень понравилось", - подписала фото Кокс.
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Голливудская актриса 54-летняя Кортни Кокс побывала в телешоу, посвященном Дню святого Валентина. Ведущему она рассказала, когда потеряла девственность.
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