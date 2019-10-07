Актеры сериала "Друзья" снова вместе спустя 25 лет

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Голливудская актриса 54-летняя Кортни Кокс побывала в телешоу, посвященном Дню святого Валентина. Ведущему она рассказала, когда потеряла девственность .

Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 6 Окт 2019 в 12:05 PDT

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"Редкий вечер. Мне очень понравилось", - подписала фото Кокс.

Американские актеры сериала "Друзья" Дженнифер Энистон , Кортни Кокс и Мэтт Леблан собрались вместе и порадовали поклонников совместным селфи.

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