Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола

Канадский актер 34-летний Элиот Пейдж, совершивший каминг-аут в прошлом году как трансгендерный мужчина, продемонстрировал тело после смены пола.

Фото: instagram.com/elliotpage

На фото звезда фильма "Джуно" предстал перед зеркалом без рубашки, показывая последствия гормональной терапии и удаления груди, а также кубики пресса. Снимок опубликовал в Instagram.

"О, отлично, мой новый телефон работает", - написал актер.

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Фанаты засыпали Пейджа восторженными комментариями под постом.

Элиот Пейдж – в прошлом Эллен Пейдж. Он совершил каминг-аут в декабре 2020 года как трансгендерный мужчина. По словам актера, его понимание себя во всех проявлениях еще продолжается, потому что это длительный процесс.