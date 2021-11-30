Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола

 
Ексклюзивы
1/5
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 1404
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 2970
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5004
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 11034
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3375
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 450
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2286
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 432
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2115
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2961
Фото
Все фото
5
12
5
5
5
Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
Рита Ора, Шер и Игги Поп в эпатажных образах появились на страницах календаря Pirelli 2022
Рита Ора, Шер и Игги Поп в эпатажных образах появились на страницах календаря Pirelli 2022
Астафьева рассекретила, как &quot;фигачит&quot; ради уверенности в себе
Астафьева рассекретила, как "фигачит" ради уверенности в себе
В образе героини Mortal Kombat: экс-участница &quot;ВИА Гры&quot; ошеломила секси-нарядом
В образе героини Mortal Kombat: экс-участница "ВИА Гры" ошеломила секси-нарядом
Каминская озадачила фанов очередными нежностями с бывшим
Каминская озадачила фанов очередными нежностями с бывшим
Видео
Все видео
На свидании: Джей Ло подловили за чувственными объятиями с Аффлеком
На свидании: Джей Ло подловили за чувственными объятиями с Аффлеком
В причудливом костюме: показали архивное видео с 19-летней Кароль
В причудливом костюме: показали архивное видео с 19-летней Кароль
"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен
"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok
Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 99
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2079
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 846
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3645
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3816
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 648
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
вторник, 30 ноября 2021 12:43

Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
5

  Комментировать

Канадский актер 34-летний Элиот Пейдж, совершивший каминг-аут в прошлом году как трансгендерный мужчина, продемонстрировал тело после смены пола.

Канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж показал тело после смены пола
Фото: instagram.com/elliotpage
Канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж показал тело после смены пола
Канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж показал тело после смены пола
Канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж показал тело после смены пола
Элиот Пейдж еще в прошлом году был женщиной и назывался Эллен

На фото звезда фильма "Джуно" предстал перед зеркалом без рубашки, показывая последствия гормональной терапии и удаления груди, а также кубики пресса. Снимок опубликовал в Instagram.

"О, отлично, мой новый телефон работает", - написал актер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В паспортах может появиться третий гендер

Фанаты засыпали Пейджа восторженными комментариями под постом.

Элиот Пейдж – в прошлом Эллен Пейдж. Он совершил каминг-аут в декабре 2020 года как трансгендерный мужчина. По словам актера, его понимание себя во всех проявлениях еще продолжается, потому что это длительный процесс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Показали легендарную модель Porsche

Одесский маяк оснастили электрическими огнями

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 30629
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 11529
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 11034
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 10611
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 10476
Знаменитости
Рита Ора, Шер и Игги Поп в эпатажных образах появились на страницах календаря Pirelli 2022
Рита Ора, Шер и Игги Поп в эпатажных образах появились на страницах календаря Pirelli 2022
12
 Просмотров: 1350
Астафьева рассекретила, как "фигачит" ради уверенности в себе
Астафьева рассекретила, как "фигачит" ради уверенности в себе
5
 Просмотров: 1890
Остапчук принес извинения за "голодную тусу"
Остапчук принес извинения за "голодную тусу" 1 Просмотров: 729
На свидании: Джей Ло подловили за чувственными объятиями с Аффлеком
На свидании: Джей Ло подловили за чувственными объятиями с Аффлеком
 Просмотров: 459
В образе героини Mortal Kombat: экс-участница "ВИА Гры" ошеломила секси-нарядом
В образе героини Mortal Kombat: экс-участница "ВИА Гры" ошеломила секси-нарядом
5
 Просмотров: 3879
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
13
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
8
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
Голосов: 43931
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть