Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"

Ахеджакова ответила на обвинения и требования лишить ее звания народной артистки. Фото: "Дождь"

В России спектакль "Первый хлеб", главную роль в котором исполняет актриса 83-летняя Лия Ахеджакова, назвали "предельно неуважительным к ветеранам" и раскритиковали за "неприкрытую пропаганду однополой любви".

Общественная организация "Офицеры России" подала на постановку жалобу в генпрокуратуру и московскую мэрию за "вопиющую неэтичность, хамство и оскорбления ветеранов, а также членов их семей. Ахеджакова, монолог которой возмутил истцов, ответила на обвинения и требования лишить ее звания народной артистки, передает телеканал "Дождь".

"Много обиженных из-за этой ситуации, на чьих чувствах легко играть. Они не смотрят спектакли, они не ходят в театры, но они глубоко оскорблены. Мы примерно в театре знаем, кто натравил. Какой-то идиот донес этим военным, будто бы я на кладбище пьяная ругаюсь матом. Так вы что, с ума сошли, что ли? Там никакого надругательства над ветеранами нет. Наоборот, обращение к ним. Моя героиня разговаривает с могилами тех, кто там лежит. И среди них один ветеран. У меня зрители по всему миру, ребята. Могу стать не народной. Забирайте! Забирайте "Ники" мои, забирайте премии! Ребята, берите себе на память. Я без вас и этих наград выживу", – заявила актриса.

Премьера спектакля состоялась 19 июня, а через несколько дней организация выдвинула претензии, потребовав изменить постановку к следующему показу.

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Народная артистка России Лия Ахеджакова активно поддерживает украинский и критикует действия российских властей. Делает это интеллигентно, но не стесняется в выражениях. Актриса родилась в Днепре, неоднократно признавалась, что терять ей нечего, но при этом хочется быть честной прежде всего по отношению к себе.