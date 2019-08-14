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среда, 14 августа 2019 23:05

Адриана Лима засветила фигуру в сексуальном бикини
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Андриана Лима родилась в бразильском городе Салвадор. Разведена, имеет двух дочерей от сербского баскетболиста Марка Ярича
Фото: Mega
Андриана Лима родилась в бразильском городе Салвадор. Разведена, имеет двух дочерей от сербского баскетболиста Марка Ярича
Андриана Лима начала модельную карьеру в 15 лет
Андриана Лима начала модельную карьеру в 15 лет
Андриана Лима начала модельную карьеру в 15 лет

Бывший ангел Victoria's Secret, модель 38-летняя Адриана Лима отдохнула на пляже в Майами-Бич штата Флорида. Вместе с ней под солнцем нежились ее подруги.

Свою стройную фигуру Лима продемонстрировала в сексуальном бикини с ярким принтом. На лице модели почти не было макияжа, глаза она прикрывала солнечными очками. После разговора по мобильному телефону знаменитость пошла загорать на шезлонге.

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Пляж Адриана покинула в красной вязаной тунике с соломенной сумкой, которой было вышито ее имя.

Автор: Mega
  Андриана Лима начала модельную карьеру в 15 лет
Андриана Лима начала модельную карьеру в 15 лет

Адриана Лима была моделью, дольше работала с брендом Victoria's Secret - с 1999 по 2018-й. 2 года назад представители компании назвали манекенщицу своим ценным ангелом.

Daily Mail
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Дата
14
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