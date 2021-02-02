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вторник, 02 февраля 2021 08:46

Абсолютно голая: звезда смешанных единоборств показала свободу

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Звезда UFC 32-летняя Клаудиа Гаделья позировала полностью обнаженной. В кадре она сидит боком, демонстрируя идеальное тело.

"Знать себя настолько хорошо, что отражение в зеркале других людей совершенно неважно. Это свобода", - подписала фото в Instagram.

Автор: instagram.claudiagadelha
  Бразильская звезда UFC 32-летняя Клаудиа Гаделья позировала полностью обнаженной
Бразильская звезда UFC 32-летняя Клаудиа Гаделья позировала полностью обнаженной

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Клаудиа Гаделья - семикратная чемпионка Бразилии и трехкратная чемпионка мира по джиу-джитсу. Обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, а также имеет степень бакалавра по праву.

Словацкая спортсменка и фитнес-модель Люсия Яворчекова порвала сеть новым откровенным фото, на котором демонстрирует пышную грудь, слегка прикрытую ладонью.

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Дата
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февраля

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