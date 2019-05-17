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пятница, 17 мая 2019 11:09

Абсолютная глупость: Данилко высказался об отказе участия Украины в Евровидении

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Абсолютная глупость: Данилко высказался об отказе участия Украины в Евровидении
КП Андрей Данилко резко высказался о нынешнее Евровидение без Украины

Верка Сердючка разочарована тем, что украинцы раздули огромную проблему с участия в Евровидении.

Отправилась в Тель-Авив, чтобы выступить в финале Евровидения, который состоится в субботу, 18 мая. Андрей Данилко, выступающий в образе Верки, разочарован, что такие достойные украинские артисты, как KAZKA и MARUV, не смогут принять участие в международном песенном конкурсе, рассказал он в интервью КП в Украине.

"Украинцы слишком серьезно относятся к конкурсу, в отличие от других стран, которые воспринимают Евровидение, как праздник и радостное событие. Действительно очень сложно участвовать. Наши люди так устроены, что им надо все обос...ть, другого слова не найдешь", - сказал Данилко.

То, что Украина в этом году не принимает участия в Евровидение, Данилко назвал абсолютной глупостью.

"В этом году вообще никто не едет из-за какой-то тупости. К сожалению", - заявляет шоумен.

По мнению Данилко, украинцы часто выливают негатив участников нацотбора, обвиняя их в том, что они не умеют петь и надо было бы послать кого-нибудь другого. Утверждает, что не помнит ни одного участника, который бы ехал представлять Украину без проблем.

"Я вот вспоминаю всех наших участников, и все они ехали с проблемами. Все! Это их сжигают, то в Facebook пишут: "Кто это, петь не умеет..." - утверждает Андрей.

Если бы он имел право на последнее слово, то отправил бы на Евровидение того, кого избрали люди.

"У нас были достойные - и KAZKA, и MARUV, они абсолютно вписываются в этот конкурс", - рассказывает артист.

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Украинский шоумен и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал, что его больше всего раздражает на Евровидении-2019 в Тель-Авиве.

Знаменитость говорит, что его бесит, когда ведущие шоу просят измерить его звезду на голове.

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