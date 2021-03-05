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пятница, 05 марта 2021 12:45

"А тебя по*уй". Dorofeeva ошеломила фанов новой песней

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&quot;А тебя по*уй&quot;. Dorofeeva ошеломила фанов новой песней
Видео артистка опубликовала на YouTube-канале. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Исполнительница Надя Дорофеева, которая имеет сценический псевдоним Dorofeeva, выпустила трек A Tebe. Она также отметила, что эта песня является частью ее мини-альбома Dofamin, который звезда скоро представит. О презентации сингла сообщила в Instagram.

Видео артистка опубликовала на YouTube-канале. Автором слов является Дорофеева. Музыку певица создала вместе с музыкантом Михаилом Бусиным.

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"A Tebepo. Этот случай знаком практически каждой из нас твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он - нет, ты влюблена, а ему... Но ты все равно не жалеешь, что когда-то сказала ему "Да", - написала экс-участница группы "Время и Стекло" в сети.

Бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева получила жесткую критику за клип. На видео она танцует на мосту над Аллеей Героев Небесной сотни, где убивали участников Революции достоинства и где чествуют их память. Клип Дорофеева опубликовала перед 7-й годовщиной 2-го Майдана.

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05
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