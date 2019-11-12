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вторник, 12 ноября 2019 15:40

"Я плакала каждый день" Дорофеева рассказала, как боролась с болезнью

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&quot;Я плакала каждый день&quot; Дорофеева рассказала, как боролась с болезнью
Надя Дорофеева рассказала, как поборола заболевания. Фото: hyser.com.ua

Вокалистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева впервые рассказала о заболевании, которое ее постигло 9 лет назад.

Певица призналась, что переболела кожным заболеванием демодекоз на шоу "Слава +", которое ведет Слава Демин на YouTube-канале Люкс ФМ.

"9 лет назад я заболела гриппом и я не пропила после болезни пробиотики. У меня начался дисбактериоз. Первые проявления у меня были на лице и "классные" косметологи начали мне лечить лицо антибиотиками, мазями какими-то. Но все стало ухудшаться. Помню, я рыдала каждый день, когда смотрела на себя в зеркало. Это был очень трудный период. Приезжаю на съемку, а у меня все лицо усыпано прыщами", - вспоминает Надя.

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В течение семи месяцев врачи на могли найти причину. Затем девушка уехала к родителям в Симферополь и мама отвела ее в больницу.

"Мы сдали все анализы, которые только можно было и у меня нашли дисбактериоз кишечника. Я месяц пропила таблетки и у меня все прошло", - рассказала Надя.

Интересно, что именно в тот период времени певица познакомилась с будущим мужем, музыкантом Владимиром Дантесом.

Группа "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив выпустили клип на песню с нового альбома VISLOVO. Трек под названием "Лох" опубликовали на официальном YouTube-канале группы.

Режиссером видео стала Таня Муиньо, недавно создавала клип для американской певицы Кэти Перри.

В ролике оживают яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини, рэйверского очки, кепи, цепи и максимум несовместимых аксессуаров.

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