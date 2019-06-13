"Я не знала с кем прощаться" - Дженнифер Энистон попала в авиакатастрофу

Дженнифер Энистон рассказала об авиакатастрофе. Фото: www.google.com

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, как попала в авиакатастрофу.

Подробностями знаменитость поделилась в интервью с Эллен Дедженерес.

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Звезда рассказала, что мало не умерла во время перелёта с Лос-Анджелеса в Мексику. По словам Дженнифер, все были в панике и готовились попрощаться со своими близкими.

"Во время турбулентности самолёт начало сильно трясти, пилоты были уверены, что мы отклонились от курса. Пассажиры достали телефоны и начали писать слова прощания своим близким. Я сидела с мобильным в руках, мне не было кому написать", - вспоминала Энистон.