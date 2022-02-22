"Я гей? Бабник? Было обидно, я смеялся" - Зибров откровенно рассказал об Insta-зависимости и отношении к хейтерам

Певец Павел Зибров, который эмоционально описал секс с женой, признался, на кого подписан в Instagram и чьи фото любит рассматривать.

Артист рассказал, что имеет зависимость от социальной сети и называет Instagram "заразой". Деталями виртуальной жизни исполнитель поделился в программе "Зірковий шлях".

"Если красивые девушки, чего бы не посмотреть на них? (Дженнифер - Gazeta.ua) Лопес, например, ее формы... Они мне нравятся, я все-таки не только артист, я мужчина. Так смотришь на них, и они вызывают эмоции такие, правильные эмоции, мужские эмоции", – говорит Зибров.

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Помимо этого и самому певцу часто посылают пикантные фото в приватные сообщения. Но артист привык фильтровать и эротику и упреки хейтеров.

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"Однажды написали, что я гей. Я думаю: я - гей? Глава партии поклонников женщин Украины? Бабник? Это приятнее, когда бабником называют, а не геем. Это было обидно, я смеялся", - объяснил музыкант.

Зибров не скрывает, что пользуется фотошопом.

"Ну, если, честно говоря, ты не спал или перепил, и у тебя какие-то проблемы под глазами, мешки, или глаза не очень открытые, можно немного фотошопить, безусловно. Потому что я артист, и непривычно смотреть на артиста припухшим каким-то и страшным", – подытожил артист.

Певец Павел Зибров поздравил с 25-летием дочь Диану. Исполнитель поделился архивными фото с именинницей в Instagram. "Сегодня, 21 февраля, в нашей семье большой праздник - 25 лет назад родилась дочь Диана, наше счастье и надежда, наша большая любовь", - написал звездный отец.