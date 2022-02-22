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среда, 23 февраля 2022 01:45

"Я гей? Бабник? Было обидно, я смеялся" - Зибров откровенно рассказал об Insta-зависимости и отношении к хейтерам
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Певец Павел Зибров, который эмоционально описал секс с женой, признался, на кого подписан в Instagram и чьи фото любит рассматривать.

Артист рассказал, что имеет зависимость от социальной сети и называет Instagram "заразой". Деталями виртуальной жизни исполнитель поделился в программе "Зірковий шлях".

"Если красивые девушки, чего бы не посмотреть на них? (Дженнифер - Gazeta.ua) Лопес, например, ее формы... Они мне нравятся, я все-таки не только артист, я мужчина. Так смотришь на них, и они вызывают эмоции такие, правильные эмоции, мужские эмоции", – говорит Зибров.

Павел Зибров признался, что зависим от Instagram
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov
Павел Зибров признался, что зависим от Instagram
Павел Зибров признался, что зависим от Instagram
Павел Зибров признался, что зависим от Instagram
Павел Зибров признался, что зависим от Instagram

Помимо этого и самому певцу часто посылают пикантные фото в приватные сообщения. Но артист привык фильтровать и эротику и упреки хейтеров.

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"Однажды написали, что я гей. Я думаю: я - гей? Глава партии поклонников женщин Украины? Бабник? Это приятнее, когда бабником называют, а не геем. Это было обидно, я смеялся", - объяснил музыкант.

Зибров не скрывает, что пользуется фотошопом.

"Ну, если, честно говоря, ты не спал или перепил, и у тебя какие-то проблемы под глазами, мешки, или глаза не очень открытые, можно немного фотошопить, безусловно. Потому что я артист, и непривычно смотреть на артиста припухшим каким-то и страшным", – подытожил артист.

Певец Павел Зибров поздравил с 25-летием дочь Диану. Исполнитель поделился архивными фото с именинницей в Instagram. "Сегодня, 21 февраля, в нашей семье большой праздник - 25 лет назад родилась дочь Диана, наше счастье и надежда, наша большая любовь", - написал звездный отец.

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