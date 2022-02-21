"Наша большая любовь" - Зибров поздравил дочь с днем рождения и показал фото 25-летней давности

Певец Павел Зибров поздравил с 25-летием дочь Диану.

Исполнитель поделился архивными фото с именинницей в Instagram.

"Сегодня, 21 февраля, в нашей семье большой праздник - 25 лет назад родилась дочь Диана, наше счастье и надежда, наша большая любовь", - написал звездный отец.

Зибров добавил, что годы пролетели быстро. Но, несмотря на это, он помнит первые шаги и слова, школу, институт.

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Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"И уже взрослая, красивая, воспитанная, отзывчивая, вежливая девушка, моя гордость, мой помощник в работе и советчик. С ней я - молодой, упорный, веселый", - пишет артист.

Исполнитель признался, что дочь прививает ему молодежный стиль и культуру. В частности, заставляет быть в форме и следит за его творчеством.

"Наша мать спокойна, что передала меня в надежные руки умной дочери. Я благодарен Марине за этот самый дорогой подарок в жизни", - добавил Зибров.

Певец 64-летний Павел Зибров открыл занавес своей сексуальной жизни с женой 62-летней Мариной. Супруги в браке 27 лет. Исполнитель называет себя подкаблучником. О сексе в многолетнем браке мужчина рассказал в программе "Зірковий шлях". "Он меняется. Ясно, что такого страстного, как до бракосочетания, нет. Он не становится вулканическим, будем так говорить. Более спокойным", - объяснил Зибров.