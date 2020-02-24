90-летний юбилей известного хореографа: Зеленский наградил орденом

24 февраля хореограф Григорий Чапкис отмечает 90-й день рождения. Президент Владимир Зеленский наградил сегодня юбиляра орденом князя Ярослава Мудрого.

"Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича - хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в документе на сайте главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 89-летний Григорий Чапкис рассказал о молодой любимой

Президент наградил Чапкиса за "выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство".

Известный украинский хореограф, один из судей телешоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис откровенно рассказал об отношениях с женщиной, моложе его на 51 год. Подробностями о сексуальной жизни в 89 лет и отношения с 38-летней женщиной Чапкис поделился во время интервью Дмитрию Гордону.