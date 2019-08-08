75-летний голливудский актер спас ребенка из перевернутой машины

Голливудский актер 75-летний Дэнни Трехо, известный по роли Мачете в одноименном фильме, помог спасти ребенка из перевернутого авто.
Видео с комментарием знаменитость опубликовал в Instagram.
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Трехо стал свидетелем страшного ДТП, в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.
В результате ДПТ госпитализировали 3 человека. Они находятся в стабильном состоянии.
В интервью журналистам Трехо признался, что все хорошее что с ним было, произошло в результате помощи кому-либо.
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Еще до начала карьеры киноактера у Дэнни Трехо были проблемы с законом. В течение 1960-х годов его многократно арестовывали и он попадал в тюрьму в Калифорнии. По хронологии его заключений существуют две противоречивые версии. По одной - его последнее заключение закончилось в 1972 году, по другой - он отбывал наказание в лагере по делам несовершеннолетних правонарушителей и шесть раз в тюрьмах Калифорнии между 1959 и 1969 годами.
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