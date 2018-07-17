72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке

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Вчера отгремела премьера фильма-мюзикла "Mamma Mia! 2" в Лондоне, где своим образом поразила 72-летняя поп-икона Шер.

Перед камерами певица появилась в эффектном черном комплекте из свободных брюк-клеш и удлиненного жакета. В качестве аксессуара исполнительница хита Believe выбрала оригинальное колье из белых и черных перьев.

Мрачный наряд в готическом стиле певица дополнила довольно откровенным шифоновым топом с глубоким декольте и черной вышивкой. Такой фасон всегда был фирменным стилем Шер — любовь к черным кружевам и полупрозрачным тканям певица не скрывала никогда.

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Поклонники отметили, что их любимица находится в прекрасной форме. Недавно в интервью программе Today Show Шер раскрыла свои секреты красоты.

"Я не пью, не курю, не принимаю наркотиков — и никогда этого не делала. Я тренируюсь и соблюдаю режим питания", — поделилась певица.

Съемки в продолжении успешного мюзикла явно понравились Шер. Для нее это стало возвращением на большой экран в качестве актрисы — последней крупной ролью певицы стала Тесс в фильме "Бурлеск". На премьере дива была в прекрасном расположении духа, охотно позировала фотографам и даже поцеловалась со своей коллегой Мерил Стрип — в фильме Шер играет ее маму и, соответственно, бабушку главной героини в исполнении Аманды Сейфрид.