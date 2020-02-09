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воскресенье, 09 февраля 2020 11:01

71-летняя Мэй Маск позировала для украинского фотографа
7

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Мэй Маск снялась для рекламы Google ATAP
Фото: tabloid.pravda.com.ua
Мэй Маск снялась для рекламы Google ATAP
Мэй Маск снялась для рекламы Google ATAP
Мэй Маск снялась для рекламы Google ATAP
Мэй Маск снялась для рекламы Google ATAP

Модель и мать исходники Илона Маска Мэй Маск снялась для рекламы Google ATAP.

Фотографировала 71-летнюю Мэй в смелых лугах украинка Саша Самсонова. Снимками она поделилась в сети.

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Маск попозировала с рюкзаком, результатом сотрудничества Google и Yves Saint Laurent. С помощью разумного аксессуара, который активируется специальным приложением, можно управлять фотокамерой, прослушивать музыку, узнавать погоду, новости и тому подобное.

Бабушка 10 внуков - Мэй Маск, в этом году получит еще одного от канадской певицы с украинскими корнями Клэр Буше.

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