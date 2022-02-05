70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой

6 февраля королева Великобритании Елизавета II отмечает 70 лет с момента восхождения на престол. Но если бы королева Мария Текская, баба Елизаветы II, не одобрила некоторое решение в 1936 году, то этого могло бы и не быть.
С 1910 года занимал трон король Георг V, дед правящей королевы. Правил он меньше, чем Елизавета II, – 26 лет. Король страдал хроническими заболеваниями легких. Его не стало 20 января 1936 года в 70 лет. 50 лет спустя мир узнал, что придворный врач Бертран Доусон провел эвтаназию Георгу V после того, как тот тяжело заболел.
"Было очевидно, что последняя стадия может длиться много часов, что было неизвестно пациенту, но мало соответствовало достоинству и величию, которых он настолько заслуживал и требовал быстрого финала. Часы ожидания механического конца в то время, когда вся настоящая жизнь уже покинула тело, только утомляет свидетелей и держит их в таком напряжении, что они не могут воспользоваться утешением мысли, сострадания или молитвы", - написал Доусон в дневнике.
В тот же день объявили, что новым королем Великобритании стал старший сын королевской четы – принц Эдуард. Он является дядей Елизаветы II. На момент вступления ему было 42 года, не было еще жены и детей. Но был влюблен в американскую светскую львицу Уоллис Симпсон, которая была замужем. После того, как Эдуард VIII стал королем, в лондонском суде начался процесс развода Симпсон. Однако королю, как главе англиканской церкви, запрещали вступать в брак с женщиной, которая была ранее замужем.
Еще до коронации, через 10 месяцев царствования Эдуард VIII отрекся от престола. Соответствующий указ был подписан 10 декабря 1936 года. Во время выступления на следующий день на радио заявил: "Я нашел невозможным нести тяжкое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю".
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После этого королем стал младший брат Эдуарда VIII и отец Елизаветы II – принц Альберт. Отречение Эдуарда привело к кризису монархии. В 1936 году члены кабинета министров страны предложили Марии Текской передать ей права королевы-регента. После этого, по их замыслу, она должна была отречься от престола в пользу более популярного среди англичан принца Георга, своего младшего сына.
Политики уверяли, что Альберт не справится с ролью короля. Но Мария Текская выступила против этого предложения. 11 декабря 1936 года Альберт сошел на трон под именем король Георг VI.
Вредные привычки и напряженное военное время повлияли на здоровье монарха. У него развились атеросклероз, болезнь Бюргера и рак легких. Георга VI не стало 6 февраля 1952 года.
После его смерти на престол взошла старшая дочь Альберта – принцесса Елизавета с тронным именем королева Елизавета ІІ. Но этого могло бы и не быть, если бы в том же 1936 году Мария Текская прислушалась к политикам и сделала королем младшего сына.
Принц Георг погиб в ДТП 1942 года. Если бы тогда он был королем Великобритании, то преемником на престол стал бы его старший сын и двоюродный брат Елизаветы II – принц Эдвард, герцог Кентский.
В 2021 году было много скандалов вокруг британской монаршей семьи – от интервью Меган Маркл и принца Гарри американской ведущей Опре Уинфри до смерти мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа.
В первые месяцы года Великобритания, как и остальной мир, находилась в условиях пандемии, и члены королевской семьи продолжали отдаленно выполнять свои обязанности. Здесь герцогиня Кембриджская с людьми, пережившими Холокост, и молодежными послами из "Образовательного фонда Холокоста" в День памяти Холокоста.
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