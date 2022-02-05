70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой

6 февраля королева Великобритании Елизавета II отмечает 70 лет с момента восхождения на престол. Но если бы королева Мария Текская, баба Елизаветы II, не одобрила некоторое решение в 1936 году, то этого могло бы и не быть.

С 1910 года занимал трон король Георг V, дед правящей королевы. Правил он меньше, чем Елизавета II, – 26 лет. Король страдал хроническими заболеваниями легких. Его не стало 20 января 1936 года в 70 лет. 50 лет спустя мир узнал, что придворный врач Бертран Доусон провел эвтаназию Георгу V после того, как тот тяжело заболел.

"Было очевидно, что последняя стадия может длиться много часов, что было неизвестно пациенту, но мало соответствовало достоинству и величию, которых он настолько заслуживал и требовал быстрого финала. Часы ожидания механического конца в то время, когда вся настоящая жизнь уже покинула тело, только утомляет свидетелей и держит их в таком напряжении, что они не могут воспользоваться утешением мысли, сострадания или молитвы", - написал Доусон в дневнике.

В тот же день объявили, что новым королем Великобритании стал старший сын королевской четы – принц Эдуард. Он является дядей Елизаветы II. На момент вступления ему было 42 года, не было еще жены и детей. Но был влюблен в американскую светскую львицу Уоллис Симпсон, которая была замужем. После того, как Эдуард VIII стал королем, в лондонском суде начался процесс развода Симпсон. Однако королю, как главе англиканской церкви, запрещали вступать в брак с женщиной, которая была ранее замужем.

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Еще до коронации, через 10 месяцев царствования Эдуард VIII отрекся от престола. Соответствующий указ был подписан 10 декабря 1936 года. Во время выступления на следующий день на радио заявил: "Я нашел невозможным нести тяжкое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю".

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После этого королем стал младший брат Эдуарда VIII и отец Елизаветы II – принц Альберт. Отречение Эдуарда привело к кризису монархии. В 1936 году члены кабинета министров страны предложили Марии Текской передать ей права королевы-регента. После этого, по их замыслу, она должна была отречься от престола в пользу более популярного среди англичан принца Георга, своего младшего сына.

Политики уверяли, что Альберт не справится с ролью короля. Но Мария Текская выступила против этого предложения. 11 декабря 1936 года Альберт сошел на трон под именем король Георг VI.

Вредные привычки и напряженное военное время повлияли на здоровье монарха. У него развились атеросклероз, болезнь Бюргера и рак легких. Георга VI не стало 6 февраля 1952 года.

После его смерти на престол взошла старшая дочь Альберта – принцесса Елизавета с тронным именем королева Елизавета ІІ. Но этого могло бы и не быть, если бы в том же 1936 году Мария Текская прислушалась к политикам и сделала королем младшего сына.

Принц Георг погиб в ДТП 1942 года. Если бы тогда он был королем Великобритании, то преемником на престол стал бы его старший сын и двоюродный брат Елизаветы II – принц Эдвард, герцог Кентский.

В 2021 году было много скандалов вокруг британской монаршей семьи – от интервью Меган Маркл и принца Гарри американской ведущей Опре Уинфри до смерти мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. В первые месяцы года Великобритания, как и остальной мир, находилась в условиях пандемии, и члены королевской семьи продолжали отдаленно выполнять свои обязанности. Здесь герцогиня Кембриджская с людьми, пережившими Холокост, и молодежными послами из "Образовательного фонда Холокоста" в День памяти Холокоста.