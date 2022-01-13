63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами

Американская артистка 63-летняя Мадонна снова поражает фанатов откровенными снимками.

Поп-звезда снялась в халате от Versace и черных чулках. Вызывающе позировала на кресле, в постели и даже на унитазе, демонстрируя миру интимные места. Поделилась кадрами из смелого фотосета в Instagram.

"Жизнь меня побила. Думаешь, мне не пох*й? Лишь дьяволу не все равно", - подписала раскрепощенные фото Мадонна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая сексуальная серфингистка мира зажигает Instagram эротическими кадрами в нижнем белье

Фото: instagram.com/madonna

Мадонна поделилась редкими кадрами с сыном 21-летним Рокко. Он является общим ребенком артистки и британского кинорежиссера 53-летнего Гая Ричи. Звезда показала черно-белые фото, на которых крестник британского музыканта Стинга позирует в белой футболке и джинсах у машины.