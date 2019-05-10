60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира

Фото: 1plus1.ua

60-летняя украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки мира и Ms. Transcontinental Classic. Женщина очаровала всех своей красотой.

Конкурсы проходили в Болгарии и США.

Победительница родилась в Одессе. По профессии модельер и финансист.

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Светлана открыла салон красоты, чтобы вдохновлять украинских женщин на уход за собой. Сейчас регулярно устраивает бесплатные дни для пенсионеров.

Дочь Светланы тайком записала её на кастинг. Женщина не только опередила конкуренток, но и заняла 1 место на конкурсе в США.

Недавно Светлана Гасс попала Книгу рекордов Гиннеса как модель уважаемого возраста. Но на пенсию она точно не собирается.