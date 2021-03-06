Американский актер 57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз. Его избранницей стала Рико Шибата.

С любимой Кейдж познакомился в Японии в прошлом году. Как пишет издание People, эту новость подтвердил сам актер.

"Это правда, и мы очень счастливы", - сказал он.

Свадьба состоялась еще 16 февраля в американском Лас-Вегасе.

Фото: Courtesy The Wynn Hotel

"Эта дата была выбрана в честь дня рождения покойного отца невесты. На невесте было трехслойное японское свадебное кимоно из Киото, созданное вручную", - поделился деталями представитель актера.

Кейдж женился в смокинге от бренда Tom Ford. Пара обменялась католическими и синтоистскими обетами.

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"После свадьбы счастливые супруги присоединилось к небольшому праздника. На нем присутствовали бывшая жена Николаса Элис, с которой он остается хорошими друзьями, и их сын Кал-Эл", - добавил представитель.

Артистка 73-летняя Нина Матвиенко и 71-летний Петр Гончар отпраздновали золотую свадьбу. Их дочь 39-летняя Антонина Матвиенко поздравила родителей в Instagram. Также она поделилась архивными фото с подписчиками.