55-летняя Ассия Ахат продемонстрировала подтянутое тело

Украинская скрипачка и певица 55-летняя Ассия Ахат опубликовала фотографии с пляжного отдыха в Хорватии на своей странице в Instagram. На берегу Адриатического моря отпраздновали шестьдесят второй день рождения мужа музыкантши Игоря Баленко.

"Есть хорошие и доступные места для отдыха, например ‒ Хорватия, где мы отметили день рождения моего мужа. Отдыхать ‒ всегда хорошо. А хорошо отдохнуть ‒ еще лучше. Итак: море ‒ чистое, лазурное. Рестораны ‒ везде вкусно, много итальянской кухни и свежей рыбы, прекрасно обслуживают. В городе ‒ старые тихие улочки, где можно гулять пешком, с историей и достопримечательностями", - написала Ассия Ахат на своей странице.

Певица выложила несколько своих фотографий в купальнике и собрала множество восторженных комментариев и комплиментов.

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В мае этого года Ассии Ахат сделали срочную операцию по удалению аппендицита.