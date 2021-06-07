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понедельник, 07 июня 2021 14:58

52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
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Датская топ-модель 52-летняя Хелена Кристенсен ошеломила поклонников фигурой в купальнике.

На серии фотографий, опубликованной в Instagram, звезда похвасталась подтянутой фигурой. На одном из фото позировала в черном бикини. Волосы украсила цветком.

Хелена Кристенсен поразила фигурой в купальнике
Фото: instagram.com/helenachristensen
Хелена Кристенсен поразила фигурой в купальнике
Хелена Кристенсен поразила фигурой в купальнике
Хелена Кристенсен поразила фигурой в купальнике
Хелена Кристенсен поразила фигурой в купальнике

На другом снимке появилась топлес и в желтых плавках. Обнаженную грудь прикрыла руками.

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"Райские места", - подписала модель фото.

В комментариях поклонники выразили восхищение фигурой Кристенсен.

"Ей точно 52? Не верю", "Невероятная фигура", "Не все 25-летние так выглядят".

Датская супер-модель Хелена Кристенсен поразила поклонников серией откровенных снимков. Звезда позировала в кружевном черном боди, сексуально изгибаясь. В руках держит леопардовый плед. На других фото Кристенсен появилась в красном кружевном комплекте. Волосы Хелены распущены. Образ дополнила легким макияжем.

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