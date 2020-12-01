51-летняя топ-модель в кружевном нижнем белье вызвала ажиотаж

Фото: instagram.com/helenachristensen

Датская супер-модель 51-летняя Хелена Кристенсен поразила поклонников серией откровенных снимков.

Звезда позировала в кружевном черном боди, сексуально изгибаясь. В руках держит леопардовый плед. На других фото Кристенсен появилась в красном кружевном комплекте. Волосы Хелены распущены. Образ дополнила легким макияжем. Фотографии опубликовала в Instagram.

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Автором съемок стала американский фотограф 46-летняя Касс Берд.

Датская супермодель 51-летняя Хелена Кристенсен поражает подписчиков не только пикантными фото, но и идеальной фигурой. На серии снимков звезда позирует в черном сплошном купальнике с глубоким декольте. Фото опубликовала в Instagram.