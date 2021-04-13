52-летняя Энистон впервые станет мамой

Фото: instagram.com/jenniferaniston

Голливудская звезда Дженнифер Энистон наконец решилась стать матерью. Актриса собралась усыновить ребенка. И сейчас занимается подготовкой всех необходимых документов.

Энистон рассказала о своих планах в Лос-Анджелесе во время съемок эпизода легендарного сериала "Друзья", сообщает издание Closer.

Звезда планирует стать мамой для девочки из мексиканского детского дома Casa Hogar Sion. Юридическое сопровождение процесса должно завершиться в июне.

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"Дженнифер почувствовала, что воссоединение "Друзей" - идеальный момент, чтобы сказать о своем решении усыновить ребенка. Хотя девушки уже знали, поскольку часто видятся. Новость главным образом предназначалась для мужской половины актерского состава. С ними Энистон видится не слишком часто", - рассказал инсайдер.

Издание отметило, что актеры из любимого сериала миллионов поддержали желание Дженнифер стать мамой.

Ранее мы рассказали о блестящей карьере Дженнифер Энистон и ее неудачах в личной жизни.