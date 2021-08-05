52-летняя Дженнифер Энистон показала идеальные ноги на обложке глянца

Фото: instagram.com/jenniferaniston

Голливудская звезда 52-летняя Дженнифер Энистон украсила обложку сентябрьского номера американского глянца InStyle.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала фотографии со съемки для журнала. На одном из кадров она позирует в белом платье с разрезами, демонстрируя стройные загорелые ноги.

"У меня есть амбиции быть счастливым, довольным, полноценным человеком, не жалея о вещах, которые я могла сделать, но не сделала", - сказала Энистон в интервью InStyle.

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Голливудская звезда Дженнифер Энистон наконец решилась стать матерью. Актриса решила усыновить ребенка. И сейчас занимается подготовкой всех необходимых документов. Энистон рассказала о своих планах в Лос-Анджелесе во время съемок эпизода легендарного сериала "Друзья".