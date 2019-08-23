50-летняя Дженнифер Лопес танцевала стриптиз на камеру

Дженнифер Лопес танцевала на пилоне. Фото: @jlo

В сети появилось пикантное видео с участием американской певицы и актрисы 50-летней Дженнифер Лопес.

Видео, на котором звезда крутится на пилоне, опубликовали на YouTube-канале True Exclusives.

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Короткий ролик сняли во время подготовки актрисы к роли в фильме "Стриптизерши" (Hustlers).

В комедийной драме Джей Ло сыграла танцовщицу стриптиз клуба.

Чтобы лучше подготовиться, актриса начала заниматься танцами на пилоне за 2 месяца до начала съемок. Тренировки проходили дома у Лопес.

Премьера ленты запланирована на 13 ноября.

Певица и актриса Дженнифер Лопес сыграла главную роль стриптизерши Рамоны в драме Hustlers. Официальный трейлер знаменитость опубликовала на своем YouTube-канале.