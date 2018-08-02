49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах

49-летняя актриса Дженнифер Энистон появилась в сентябрьском номере журнала InStyle.

Энистон на фото позирует без белья, штанов и в невероятном платье в кабриолете.

Ранее экс-супруг Дженнифер Энистон отдохнул на Антибах вместе с актрисой Эммой Стоун, с которой ему приписывают роман.

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Дженнифер и Теру развелись в прошлом году, актриса не смогла переехать в Нью-Йорк, который так любил ее муж. Звезда ранее была замужем за Брэдом Питтом.