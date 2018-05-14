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понедельник, 14 мая 2018 15:42

47-летняя Наоми Кэмпбелл в платье на голое тело затмила своих юных коллег
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Наоми Кемпбелл
Фото: Reuters

Вчера в Каннах состоялся благотворительный показ Fashion For Relief, участие в котором приняли многие знаменитые модели — как ветераны подиума, так и их более юные коллеги.

Продефилировали перед публикой в стильных, ярких, откровенных и элегантных нарядах вчера Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Наташа Поли, Белла Хадид, Винни Харлоу и другие звезды фэшн-индустрии.

Не только на подиуме в этот вечер блистали знаменитые модели. Красотки появились на красной ковровой дорожке.

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Наталья Водянова появилась в элегантном золотистом длинном платье от Jean-Louis Sabaji Couture и крупных аксессуарах. Наоми Кэмпбелл выбрала белое платье на бретельках в пол, расшитое стразами, от Elie Saab, а Сара Сампайо надела полупрозрачный наряд с большим разрезом на ноге от Roberto Cavalli.

Ранее на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Le Grand Bain французского актера и режиссера Жиля Леллуша.

На красной дорожке блистали: Летиция Каста, Карла Бруни, Джейн Фонда, Марион Котийяр и многие-многие другие. Модель Изабель Гуллар предстала в откровенном платье.

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