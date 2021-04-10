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суббота, 10 апреля 2021 11:16

42-летняя американская актриса впервые стала мамой

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42-летняя американская актриса впервые стала мамой
Актриса "Американского пирога" родила первенца. Фото: instagram.com/menasuvari

Актриса 42-летняя Мина Сувари, сыгравшая в фильмах "Американский пирог" и "Красота по-американски", впервые стала мамой. У нее с мужем Майклом Хоупом родился сын, которого назвали Кристофером Александром, в честь покойного отца Майкла.

Сейчас мама и ребенок находятся дома, с ними все хорошо, предает People.

О беременности Сувари стало известно осенью прошлого года. Тогда в своем Instagram-аккаунте актриса опубликовала снимок, на котором продемонстрировала округлившийся живот. Позже стало известно, что она долга не могла забеременеть. Іжаловалась на давление окружающих относительно этого.

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"Когда мне было 30 с небольшим, меня постоянно об этом спрашивали. Это вселяет в тебя какой-то страх. Потребовалось много работы, чтобы действительно отойти от этого и начать доверять своему собственному телу", - рассказала актриса в интервью.

Голливудская актриса Эмма Стоун родила первенца своему мужу Дэйву Маккэри. Источник сообщает, что актриса родила 13 марта в Лос-Анджелесе. Пол ребенка пока не разглашают.

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