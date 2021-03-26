Голливудская актриса 32-летняя Эмма Стоун впервые стала мамой. ФОТО: Instagram.com

Голливудская актриса Эмма Стоун родила первенца своему мужу Дэйву Маккэри, пишет TMZ.

Источник сообщает, что актриса родила 13 марта в Лос-Анджелесе. Пол ребенка пока не разглашают.

Муж звезды Дэйв Маккэри - режиссер популярного американского шоу Saturday Night Live. Пара начала встречаться три года назад. А в декабре 2019 Маккэри сделал любимой предложение. Через коронавирус они отложили празднование, но потом тайно поженились.

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2017 года Эмма Стоун была самой высокооплачиваемой актрисой по данным журнала Форбс. Она получила ряд высоких наград, как "Оскар", премию БАФТА, "Золотой глобус" и три премии Гильдии киноактеров США.