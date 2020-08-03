"4 года продолжался ад" - победительница "Холостяка" шокировала подписчиков

Жена Никиты Добрынина - 20-летняя Даша Квиткова - ошеломила поклонников собственной историей, которую рассказала в своем Instagram. Победительница шоу "Холостяк-9" написала, что 4 года боролась с анорексией.

"В 15 лет мое психическое состояние дало сбой. Единственное, что я могла сделать - это остановить слезы и перестать есть. Месяц длился бойкот пищи. Я воспринимала каждый кусочек хлеба, мяса или других продуктов - врагом своего тела", - написала Квиткова в Instagram.

Блогер не могла нормально питаться, как раньше.

Автор: Instagram Победительница шоу «Холостяк-9» написала, что 4 года боролась с анорексией.

"4 года продолжался ад. Каждый раз, когда я ела, моим лучшим другом была уборная, в которой я плакала от того, что не могу себя остановить. Я дрожащими руками ела салат и ругала себя за каждую съеденную ложку. А после бежала взвешиваться, надеясь, что цифра не изменилась", - поделилась с подписчиками Квиткова.

Победительница "Холостяка" рассказала, что ситуация начала улучшаться в 19 лет.

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"Каждая съемка в белье мне давалась тяжело, потому что я видела каждый свой недостаток. У меня была аудитория в 200 тыс., которая писала комплименты, слова поддержки и, сама того не зная, - помогала мне. Окончательно меня спас проект", - добавила Даша.

Гимнастка 24-летняя Даша Ульянова, победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" показала фолловерам, какой была в детстве. Девушка в Instagram опубликовала снимки из школы.