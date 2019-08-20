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вторник, 20 августа 2019 11:18

37-летняя Вера Брежнева не стесняется показывать обнаженное тело в сети
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Вера Брежнева снялась для журнала Vogue Russia
Фото: @ververa
Вера Брежнева снялась для журнала Vogue Russia
Вера Брежнева снялась для журнала Vogue Russia

Певица Вера Брежнева, 37 лет, порадовала сеть соблазнительным обнаженным снимком.

Фото, которое сделали для журнала Vogue Russia, знаменитость опубликовала в Instagram.

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На фотографии Брежнева появилась без нижнего белья. Единственными элементами одежды на звезде были черные капроновые колготы и "лодочки" в стиле Chanel.

"Муж говорит, что самой красивой я бываю утром, когда у меня растрепанные волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совершенно не волнует, есть ли у меня кубики пресса", - подписала обнаженное фото Вера.

Фолловеры, которых собралось 11 млн, засыпали певицу комплиментами.

"Вера, я видела вас вживую и точно знаю, что вы самая красивая девушка на земле", "Невероятная", "Какие замечательные слова", "У меня мурашки по телу от вашего фото", "Захотелось купить журнал Vogue", "Окрыляет" , "Вызывайте пожарных, здесь из-за Веры нужно тушить пожар", - пишут они.

Недавно певица Вера Брежнева впервые оказалась на обложке модного глянца Vogue Russia. Снимки с фотосессии, которая прошла в Париже, звезда опубликовала в Instagram.

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