37-летняя Вера Брежнева не стесняется показывать обнаженное тело в сети

Фото: @ververa

Певица Вера Брежнева, 37 лет, порадовала сеть соблазнительным обнаженным снимком.

Фото, которое сделали для журнала Vogue Russia, знаменитость опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дочери Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках

На фотографии Брежнева появилась без нижнего белья. Единственными элементами одежды на звезде были черные капроновые колготы и "лодочки" в стиле Chanel.

"Муж говорит, что самой красивой я бываю утром, когда у меня растрепанные волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совершенно не волнует, есть ли у меня кубики пресса", - подписала обнаженное фото Вера.

Фолловеры, которых собралось 11 млн, засыпали певицу комплиментами.

"Вера, я видела вас вживую и точно знаю, что вы самая красивая девушка на земле", "Невероятная", "Какие замечательные слова", "У меня мурашки по телу от вашего фото", "Захотелось купить журнал Vogue", "Окрыляет" , "Вызывайте пожарных, здесь из-за Веры нужно тушить пожар", - пишут они.

Недавно певица Вера Брежнева впервые оказалась на обложке модного глянца Vogue Russia. Снимки с фотосессии, которая прошла в Париже, звезда опубликовала в Instagram.