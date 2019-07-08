37-летняя Оля Фреймут показала стройную фигуру в микро-бикини

Украинская телеведущая Оля Фреймут удивила пользователей сети откровенным фото в купальнике.
Фото стройной фигуры звезда опубликовала в Instagram.
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На снимке Фреймут позировала в крошечном бледно-голубом бикини на пляже. Женщина была без макияжа и с распущенными волосами.
Поклонники не скрывали восторга от фигуры 37-летней ведущей.
"Вы такая прекрасная и очаровательная", "с возрастом еще красивее", "фигура, как у 20-летней", "идеальная мама 3 детей", "как быть такой стройной?".
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Телеведущая Ольга Фреймут поделилась снимком с кровати, на которой демонстрирует стройные ножки.
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