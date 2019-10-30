22-летняя жена Дмитрия Комарова сорвалась к любимому через полмира

Александра Кучеренко поехала к Дмитрию Комарова через полмира. Фото: http://art-mozaika.ua/

Украинская модель 22-летняя Александра Кучеренко, жена ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, сорвалась к любимому через полмира.

Девушка рассказала, что мужу понадобился очень важный документ и она не раздумывая бросилась на помощь.

По словам Кучеренко, с Дмитрием не виделась больше месяца.

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"Вот и съездила в гости к любимому мужчине в экспедицию. Это было незабываемо. Мало того, что за месяц я невероятно соскучилась. Так еще и коснулась магии процесса рождения "Мира наизнанку" - главного дела жизни моего Дмитрия. Новый сезон он снимает, как всегда, очень далеко (где - пока секрет). И вот ему срочно понадобился документ для съемок, который по почте передать не успевали. Так, под крыльями любви я оказалась на другой половине земного шара", - поделилась Александра.

Комаров встретил молодую жену в аэропорту с цветами и предупредил, что не сможет оставить съемки, чтобы быть только с ней.

"Он сразу, когда пригласил меня, сказал: "На 5 дней я съемки не остановлю, будешь ездить вместе с нами". Я, как и многие другие, такой график не выдержала бы. Ребята просто живут работой, с рассвета до заката. Новый сезон "Мира наизнанку" будет просто фантастическим, вы даже не представляете, какие чудеса они там снимают", - заинтриговала Александра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko) 30 Окт 2019 в 12:19 PDT

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал кадры из путешествия по Бразилии. Вместе с командой Комаров отправился на север в пустыню Ленсойс-Мараньенсис.