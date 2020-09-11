20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото

Фото: instagram.com/violets.tv

Американская модель 20-летняя Вайолет Саммерс продолжает радовать поклонников соблазнительными фото. Публикует фотографии в Instagram.

Сексуальная звезда не стесняется показать стройное тело и пышные формы. Девушка часто участвует в провокационных фотосессиях. На серии снимков Саммерс позирует в сиренево-белом крошечном бикини, показывая пикантные места.

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Еще в подростковом возрасте девушка попробовала себя в роли модели. Сейчас Саммерс известна, как Instagram-модель: подписчиков звезды насчитывается более 7,8 млн.

Модель родом из Калифорнии, США, 20-летняя Вайолет Саммерс поражает подписчиков эротическими фотографиями. Публикует фотографии в Instagram. Саммерс позирует в голубовато-белом минибикини. Ее волосы распущены.