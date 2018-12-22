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суббота, 22 декабря 2018 17:44

"2018 стал для меня худшим" - звезда "Иронии судьбы" рассказала о личной жизни

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&quot;2018 стал для меня худшим&quot; - звезда &quot;Иронии судьбы&quot; рассказала о личной жизни
Актриса чувствует себя одинокой, а еще обвиняет медиков в том, что они пренебрежительно отнеслись к ее маме. Фото: i.obozrevatel.com

Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брильска рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье.

В 2018 году артистка потеряла свою мать, а также умер ее бывший муж и отец детей Брыльской. О серьезных потери и переживания Барбара рассказала в интервью для издания "СтарХит".

Брыльска отметила, что после цепочки трагических событий ей буквально "не хочется жить". Актриса чувствует себя одинокой, а еще обвиняет медиков в том, что они пренебрежительно отнеслись к ее маме.

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"2018 стал для меня самым худшим. За исключением того года, когда умерла моя дочь, это был ужасным. Теперь ушел из жизни отец моих детей и моя мама. Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет. Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу ", - высказалась актриса.

Также она отметила, что в смерти своей матери обвиняет медиков, несмотря на солидный возраст женщины - матери Брыльской было 99 лет.

"Знаете, моей маме было 99 лет, она должна была дожить до столетия, но сломала ногу. В этом возрасте ее просто оставили дома, через несколько дней она умерла. У нее начались воспалительные процессы, но когда они узнали, сколько маме лет, решили не помогать. Это ужасно ", - рассказала звезда" Иронии судьбы ".

После обнародования Нацсоветом списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, широкую огласку получила информация о запрете фильма "Ирония судьбы".

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22
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