20 метров тюли и 10 метров перья: секреты свадебного платья Екатерины Кухар

Фото: предоставили Екатерина Кухар

В эти выходные звезды мирового балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов узаконили свои отношения. Дата свадьбы символична и приурочена к дате венчания, которая состоялась 5 лет назад.

Наряды невесты и жениха идеально были подобраны по цветовой гамме и сочетались между собой по стилю. Для росписи Александр отдал предпочтение индивидуальному пошиву свадебного костюма тройки, а Екатерина выбрала платье пудрового цвета от Iryna Kotapska by Andre Tan.

"Создать идеальное платье для такого торжества – дело не из простых, особенно если речь идет о таких утонченных фигурах, которыми обладают балерины и такой изысканной женщины, как Катерина Кухар. Это вызов даже для опытных дизайнеров. Ведь Екатерина обладает не только потрясающей грацией на сцене, но и является иконой стиля для многих и обладает отменным вкусом", - рассказала Gazeta.ua пиар-менеджер Екатерины Кухар Анастасия Игнатова..

Восхитительный наряд был создан Андре специально для Екатерины, на него ушло чуть больше 20 метров тюли, в нем много тонкой ручной работы, так, например ее кейм был ушит 10 метрами перьев и украшен камнями Swarovsky, а безукоризненный крой подчеркивал точеную фигуру примы. В этом утонченном наряде Катерина выглядела, словно созданная из воздуха и тумана.

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"Катя очень хрупкая и нежная девушка. Примеряя кучу разных платьев, я понял, что хочу создать для нее что-то очень легкое и полупрозрачное, идеально подчеркивающее ее изящество и хрупкость, делится дизайнер Андре Тан. - Так же я решил следовать тренду и заменить фату кейпом ушитым перьями плюмаж. И конечно я просто должен был акцентировать внимание на изящной талии обхватом около 52 сантиметров. Мы решили создать баску, которую элегантно дополняют камнями Swarovsky".

Украинская прима-балерина и судья шоу Танцы со звездами-2019 Екатерина Кухар вышла замуж за своего гражданского мужа и коллегу Александра Стоянова. Они узаконили свои отношения в США в прошлом году, но в Украине регистрация оказалась недействительной. 15 сентября пара официально расписалась в одном из киевских ЗАГСов.