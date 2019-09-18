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среда, 18 сентября 2019 16:41

20 метров тюли и 10 метров перья: секреты свадебного платья Екатерины Кухар
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Бежевое свадебное платье для Екатерины Кухар создал дизайнер Андре Тан
Фото: предоставили Екатерина Кухар
Бежевое свадебное платье для Екатерины Кухар создал дизайнер Андре Тан
Бежевое свадебное платье для Екатерины Кухар создал дизайнер Андре Тан
Бежевое свадебное платье для Екатерины Кухар создал дизайнер Андре Тан
Бежевое свадебное платье для Екатерины Кухар создал дизайнер Андре Тан

В эти выходные звезды мирового балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов узаконили свои отношения. Дата свадьбы символична и приурочена к дате венчания, которая состоялась 5 лет назад.

Наряды невесты и жениха идеально были подобраны по цветовой гамме и сочетались между собой по стилю. Для росписи Александр отдал предпочтение индивидуальному пошиву свадебного костюма тройки, а Екатерина выбрала платье пудрового цвета от Iryna Kotapska by Andre Tan.

"Создать идеальное платье для такого торжества – дело не из простых, особенно если речь идет о таких утонченных фигурах, которыми обладают балерины и такой изысканной женщины, как Катерина Кухар. Это вызов даже для опытных дизайнеров. Ведь Екатерина обладает не только потрясающей грацией на сцене, но и является иконой стиля для многих и обладает отменным вкусом", - рассказала Gazeta.ua пиар-менеджер Екатерины Кухар Анастасия Игнатова..

Восхитительный наряд был создан Андре специально для Екатерины, на него ушло чуть больше 20 метров тюли, в нем много тонкой ручной работы, так, например ее кейм был ушит 10 метрами перьев и украшен камнями Swarovsky, а безукоризненный крой подчеркивал точеную фигуру примы. В этом утонченном наряде Катерина выглядела, словно созданная из воздуха и тумана.

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"Катя очень хрупкая и нежная девушка. Примеряя кучу разных платьев, я понял, что хочу создать для нее что-то очень легкое и полупрозрачное, идеально подчеркивающее ее изящество и хрупкость, делится дизайнер Андре Тан. - Так же я решил следовать тренду и заменить фату кейпом ушитым перьями плюмаж. И конечно я просто должен был акцентировать внимание на изящной талии обхватом около 52 сантиметров. Мы решили создать баску, которую элегантно дополняют камнями Swarovsky".

Украинская прима-балерина и судья шоу Танцы со звездами-2019 Екатерина Кухар вышла замуж за своего гражданского мужа и коллегу Александра Стоянова.

Они узаконили свои отношения в США в прошлом году, но в Украине регистрация оказалась недействительной. 15 сентября пара официально расписалась в одном из киевских ЗАГСов.

Автор: Валерия Радзиевская
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