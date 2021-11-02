17-летняя дочь Моники Белуччи поразила сеть откровенным позированием

Дочь звездных экс-супругов Моники Белуччи и Венсана Касселя 17-летняя Дева приняла участие в очередной пикантной фотосессии.

Кадрами поделилась в Instagram. Девушка позировала в черном нижнем белье, а также в зеленом костюме и красном комплекте, состоящем из лонгслива и юбки.

Фото: instagram.com/d.casseluxxi

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Автором снимков является фотохудожница Tess. В комментариях фаны отметили, что Дева очень похожа на свою мать.

Дева Кассель появилась на показе коллекции Dior сезона весна-лето 2022 в рамках парижской недели моды. На мероприятии Дева появилась в стильном костюме черного цвета. Наряд состоял из корсета на пуговицах и широких брюк с высокой талией. Кассель обула черные открытые босоножки на каблуке, в руках держала бежевую сумку от Dior. Образ дополнила легким макияжем и золотой цепочкой.