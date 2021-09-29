Стильно и лаконично: дочь Моники Белуччи восхитила фанов роскошным образом

Дочь звездных экс-супругов Моники Белуччи и Венсана Касселя 17-летняя Дева Кассель появилась на показе коллекции Dior сезона весна-лето 2022 в рамках парижской недели моды. Снимками с события девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/devacassel

На мероприятии Дева появилась в стильном костюме черного цвета. Наряд состоял из корсета на пуговицах и широких брюк с высокой талией. Кассель обула черные открытые босоножки на каблуке, в руках держала бежевую сумку от Dior. Образ дополнила легким макияжем и золотой цепочкой.

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Дева Кассель позировала для французского Elle. Юная модель уже второй раз украсила обложку модного журнала. Несколько снимков - черно-белые, другие - цветные. На фотографиях Дева чувственно позирует в различных дизайнерских нарядах.