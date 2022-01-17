17-летняя дочь Моники Беллуччи посветила фигурой в кожаном комбинезоне и платье-корсете

Старшая дочь звездных экс-супругов Моники Белуччи и Венсана Касселя 17-летняя Дева Кассель снялась в соблазнительной фотосессии.

Модель поделилась в Instagram фотографиями, на которых предстала в смелых образах. В частности, позировала в кожаном черном комбинезоне, фатиновом наряде и лиловом платье-корсете.

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Автором снимков выступил фотограф Бастьен Барад.

Фото: Бастиен Барад

Дева приняла участие в очередной пикантной фотосессии. Девушка позировала в черном нижнем белье, а также в зеленом костюме и красном комплекте, состоящем из лонгслива и юбки.