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понедельник, 22 марта 2021 10:51

16-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в купальнике

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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой показала себя в черном открытом купальнике.

"Соскучились по лету? А сколько градусов тепла в вас?", - подписала свое фото в Instagram Мария Полякова.

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На фото девушка появилась в черном купальнике, который подчеркнул фигуру. Образ Мария дополнила белой рубашкой.

Автор: mashapolyakova
  Мария Полякова позирует на фото в купальнике и белой рубашке
Мария Полякова позирует на фото в купальнике и белой рубашке

17 января певице Оле Поляковой исполнилось 37 лет. Тогда она вместе с семьей отдыхала на Мальдивах. А вернувшись в Киев, громко отметила свой день рождения в одном из столичных заведений.

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