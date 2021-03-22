16-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в купальнике

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой показала себя в черном открытом купальнике.
"Соскучились по лету? А сколько градусов тепла в вас?", - подписала свое фото в Instagram Мария Полякова.
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На фото девушка появилась в черном купальнике, который подчеркнул фигуру. Образ Мария дополнила белой рубашкой.
17 января певице Оле Поляковой исполнилось 37 лет. Тогда она вместе с семьей отдыхала на Мальдивах. А вернувшись в Киев, громко отметила свой день рождения в одном из столичных заведений.
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