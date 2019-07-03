150-килограммовая супермодель раскрыла свою сексуальную ориентацию

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Американская модель plus-size Тесс Холлидей, которая весит 150 кг, рассекретила сексуальную ориентацию.

Девушка снялась для обложки издания Nylon и дала интервью, в котором сделала каминг аут.

Модель призналась, что долго думала по поводу своей ориентации и пришла к выводу, что не может назвать себя просто бисексуалкой.

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"Понятие "пансексуал"(эмоциональное, романтичное, эротическое или сексуальное влечение к людям независимо от их гендерной идентичности и биологического пола) импонирует мне больше, чем "бисексуал". Я чувствую облегчение. Я могу ближе подпускать к себе людей, чем раньше, поэтому мне не нужно притворяться кем-то, кем я не являюсь", - прокомментировала признание Холлидей.

Знаменитость рассказала о сексуальном воспитании подростков.

"У меня не было полового воспитания, и в городе, где я жила, был высокий уровень беременности среди подростков. Если вы не учите детей заниматься сексом, а также не объясняете, что нужно беречь свое репродуктивное здоровье, то вы лишаете их шанса на лучшую жизнь", - завершила Тесс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday) 2 Июл 2019 в 12:53 PDT

Тесс Холлидей является ярым борцом с общепринятыми стандартами красоты. Звезда открыто призывает женщин по всему миру принимать и любить свои недостатки, а также регулярно публикует в сети достаточно откровенные снимки.