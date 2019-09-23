150-килограммовая модель не стесняется фотографироваться без одежды

Фото: @tessholliday

Американская plus-size модель Тесс Холлидей, вес которой достигает 150 кг, поделилась серией откровенных фото.

Фотографии появились в Instagram 34-летней манекенщицы.

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На фото Тесс предстала в белье розовых оттенков с блестящими камнями. Волосы Холлидей были собраны назад и украшены тонкими незаметными шпильками. На лице модели был тяжелый, яркий макияж.

Фото сделали перед началом London Queer Fashion Show.

Пользователи сети засыпали публикацию комментариями.

"Ты прекрасна", "хочу быть настолько уверенной, как ты", "ты всегда была моим вдохновением", "продолжай светить так же ярко", "секси мама".

150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей на днях отдыхала на пляже в Малибу. Папарацци распространили сетью несколько снимков знаменитости в купальнике.