 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5193
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8217
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2124
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 468
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2988
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3465
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1467
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 387
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1296
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3321
Фото
Все фото
3
8
5
3
3
150-килограммовая модель не стесняется фотографироваться без одежды
150-килограммовая модель не стесняется фотографироваться без одежды
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии &quot;Эмми-2019&quot;
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
Манекенщица с заболеванием кожи покоряет мир моды
Манекенщица с заболеванием кожи покоряет мир моды
Мадонна хотела &quot;купить&quot; ребенка за $ 20 млн
Мадонна хотела "купить" ребенка за $ 20 млн
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; поразила стройной фигурой и стальным прессом
Украинская "девушка Бонда" поразила стройной фигурой и стальным прессом
Видео
Все видео
Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте
Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте
Кто вылетел в пятом эфире "Танцев со звездами"
Кто вылетел в пятом эфире "Танцев со звездами"
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"
Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 171
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5328
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5301
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1728
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31374
Колонка
22 сентября 2019
Просмотров: 792
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 15:23

150-килограммовая модель не стесняется фотографироваться без одежды
3

  Комментировать

Тесс Холлидей ошеломила сеть снимками в белье.
Фото: @tessholliday
Тесс Холлидей ошеломила сеть снимками в белье.
Тесс Холлидей ошеломила сеть снимками в белье.

Американская plus-size модель Тесс Холлидей, вес которой достигает 150 кг, поделилась серией откровенных фото.

Фотографии появились в Instagram 34-летней манекенщицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Выглядишь, как свинья" - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера

На фото Тесс предстала в белье розовых оттенков с блестящими камнями. Волосы Холлидей были собраны назад и украшены тонкими незаметными шпильками. На лице модели был тяжелый, яркий макияж.

Фото сделали перед началом London Queer Fashion Show.

Пользователи сети засыпали публикацию комментариями.

"Ты прекрасна", "хочу быть настолько уверенной, как ты", "ты всегда была моим вдохновением", "продолжай светить так же ярко", "секси мама".

150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей на днях отдыхала на пляже в Малибу. Папарацци распространили сетью несколько снимков знаменитости в купальнике.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «150-килограммовая модель не стесняется фотографироваться без одежды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

В поселке расстреляли 1,6 тыс. детей

Военные устроили погром в городе

Открыли новую планету

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 43380
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 39789
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 36315
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 7 Просмотров: 26883
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 25013
Знаменитости
Анджелина Джоли стала блондинкой в новом фильме от Marvel
Анджелина Джоли стала блондинкой в новом фильме от Marvel Просмотров: 972
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
8
 Просмотров: 9850
"Ухожу счастливой" - Maruv обрадовалась, что покинула шоу "Танцы со звездами"
"Ухожу счастливой" - Maruv обрадовалась, что покинула шоу "Танцы со звездами" Просмотров: 1800
Катя Осадчая показала семейное фото с отцом
Катя Осадчая показала семейное фото с отцом Просмотров: 2097
Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте
Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте
 Просмотров: 2871
Больше всего комментируют
8
"Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помощник президента
7
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
4
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 37722
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua