12 сексуальных украинок украсили календарь XXL

Украинский журнал для мужчин XXL порадовал своих читателей подарком - календарем на 2020 год. Его украсили знаменитые украинки.

На фото в откровенных нарядах гимнастка Анна Ризатдинова, певицы Слава Каминская и Миша Романова, ведущая Леся Никитюк и много других.

Красотки позирует в сексуальных платьях, нижнем белье и чулках.

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Итальянский календарь Pirelli представил экземпляр на следующий год. Выпуск посвящен женщинам, которые борются за права женщин во всем мире. Фотограф Паоло Роверси решил передать женскую красоту через "шекспировские" образы и назвал свою работу "В поисках Джульетты". Героинями стали актриса Эмма Уотсон, активистка Юра Шахиди, голливудская актриса Кристен Стюарт.