11 недель: Настя Каменских взбудоражила сеть новым фото

Украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников стильным образом.
Она опубликовала фото, на котором позирует на улицах курорта Порто-Черво. Там отдыхает с мужем Алексеем Потапенко.
Для снимка Каменских выбрала коротенькие шорты, чтобы показать стройные ножки, рубашку легкого кроя и сумку с бахромой. К образу добавила массивные серьги.
"Действительно замечательно", - коротко подписала певица.
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Стильным образом певица вызвала ажиотаж у пользователей сети. Некоторые заподозрили ее в беременности.
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"Настя, ты замечательная", "Красотка", "Крутой образ", "Настя на 11 неделе", - отреагировали фанаты.
Недавно Настя Каменских поделилась с поклонниками новым откровенным снимком. На нем поднимается по лестнице яхты в двухцветном купальнике и прозрачной сетчатой накидке. Фотография, судя по отметке геолокации, была сделана вблизи итальянских островов Ла-Маддалена.
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