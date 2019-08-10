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суббота, 10 августа 2019 18:07

11 недель: Настя Каменских взбудоражила сеть новым фото

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11 недель: Настя Каменских взбудоражила сеть новым фото
Украинская певица Настя Каменских отдыхает в Италии вместе с мужем Алексеем Потапенко. Фото - instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников стильным образом.

Она опубликовала фото, на котором позирует на улицах курорта Порто-Черво. Там отдыхает с мужем Алексеем Потапенко.

Для снимка Каменских выбрала коротенькие шорты, чтобы показать стройные ножки, рубашку легкого кроя и сумку с бахромой. К образу добавила массивные серьги.

"Действительно замечательно", - коротко подписала певица.

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Стильным образом певица вызвала ажиотаж у пользователей сети. Некоторые заподозрили ее в беременности.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Настя, ты замечательная", "Красотка", "Крутой образ", "Настя на 11 неделе", - отреагировали фанаты.

Недавно Настя Каменских поделилась с поклонниками новым откровенным снимком. На нем поднимается по лестнице яхты в двухцветном купальнике и прозрачной сетчатой ​​накидке. Фотография, судя по отметке геолокации, была сделана вблизи итальянских островов Ла-Маддалена.

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10
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