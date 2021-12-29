10 лет делили имущество: Шварценеггер официально развелся с женой

Процесс затянулся из-за раздела имущества. Фото: instagram.com/schwarzenegger

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся с журналисткой Марией Шрайвер.

Процесс по разводу длился более 10 лет, пишет TMZ. Соответствующее решение приняли 28 декабря.

"Этот процесс развода стал самым длинным в Голливуде. Формально частный суд предоставил разрешение на него еще в начале месяца, но судебная система Лос-Анджелеса требовала, чтобы это сделал государственный суд", - говорится в публикации.

Процесс затянулся из-за раздела имущества между Шварценеггером и Шрайвер. У них не было брачного договора, поэтому все нажитое в течение 25 лет имущество поделили пополам. Процесс также затягивало "отсутствие мотивации" обоих супругов.

Шрайвер подала на развод в 2011-м. Узнала, что у Шварценеггера есть внебрачный сын. Его родила их домработница. Актер скрывал это почти семь лет. В то же время сами супруги имеют четырех детей.

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Британская певица Адель около двух лет назад разорвала отношения с мужем Саймоном Конецким. Но только недавно бывшая пара смогла договориться об официальном разводе. Скандальные бракоразводные процессы звезд затягивают вопросы опеки над детьми и раздел имущества.